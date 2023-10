Carina Gubin odniosła historyczny sukces! Wygrała ze Stalą Stalowa Wola i awansowała do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski!

Carina Gubin - Stal Stalowa Wola 1:0 (1:0)

Wiktor Nahrebecki strzela na zwycięstwo i staje się bohaterem Cariny

Kilka minut później dogodną sytuację zmarnowała Carina. Po długim wrzucie z autu do piłki doszedł Kamil Diduszko, który z kilku metrów od bramki uderzył głową, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Stal miała jednak duże problemy z długimi wyrzutami Kacpra Staszkowiana. W 26 minucie ponownie zawodnik z Gubina wrzucił piłkę w pole karne. Po dużym zamieszaniu do piłki dopadł Wiktor Nahrebecki, który ubiegł bramkarza Stali i wyprowadził Carinę na prowadzenie. Adam Przybek musiał wyciągać piłkę z siatki.

Carina Gubin mogła zamknąć mecz

Stal miała jednak swoje sytuacje, aby wyrównać wynik spotkania. Po początkowym naporze Cariny, goście wyprowadzili kontrę, po którym oddali groźny strzał, wybroniony przez T. Seweryna. Piłka poszybowała jednak w górę, wyskoczył do niej Kosei Iwao, który z ok. 3 metrów uderzył z główki i nie trafił do pustej bramki!

Carina Gubin chce zagrać z drużyną z Ekstraklasy

Wiktor Nahrebecki został bohaterem Cariny Gubin w 1/16 finału Pucharu Polski. Strzelił bramkę na wagę historycznego awansu. Co miał do powiedzenia po spotkaniu?

Nahrebecki dodał, że obie drużyny miały dogodne sytuacje do strzelenia bramki. - Był to trochę mecz walki, boisko dosyć ciężkie do grania i mogło się to wszystko potoczyć w dwie strony. W końcówce mieliśmy sytuacje, aby zamknąć ten mecz. Nie udało się, ale ważne, że przechodzimy dalej.

Prezes Cariny Gubin, Andrzej Iwanicki przyznał, że do tej pory jedynie w marzeniach widział Carinę w 1/8 finału Pucharu Polski. To marzenie się spełniło.