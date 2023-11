Centrum przesiadkowe w Sulechowie. Kolejna działka kupiona

Do autobusów PKS będzie też można wsiadać w centrum miasta

- Koncepcję mamy już gotową. Będą tam miejsca dla autobusów PKS, parkingi dla aut osobowych i rowerów. Dzięki temu komunikacja skupiona zostanie w jednym miejscu. Nie zabraknie też ładowarek do autobusów elektrycznych jak i samochodów osobowych - dodaje Wojciech Sołtys.

Natomiast teren dawnego dworca PKS w centrum miasta został przez PKS sprzedany. Zostanie zagospodarowany. Ale będzie tam też możliwość wsiadania do autobusów PKS. Natomiast oczekiwać na kursy będą one w centrum przesiadkowym przy dworcu PKP.

Sulechowianie liczą też na poprawę komunikacji, dzięki planowej Szybkiej Kolei Lubuskiego Trójmiasta. W mieście powstaną dwa dodatkowe przystanki kolejowe.