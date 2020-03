Ceny paliw lecą w dół. Gdzie w Zielonej Górze kupisz benzynę i olej napędowy najtaniej?

SPRAWDŹ CENY PALIW W ZIELONEJ GÓRZE:

Spadek cen ma związek z wojną cenową, jaką wywołała Arabia Saudyjska podwyższając produkcję i udzielając gigantycznych rabatów na swoją ropę. W ten sposób Saudyjczycy obniżyli znacząco ceny ropy na światowych rynkach do ok. 35 dol za baryłkę (wcześniej za baryłkę trzeba było zapłacić ok. 50 dol). Jak podaje serwis biznesinfo.pl, powodem takiego zachowania była Rosja, która nie chciała dokonać cięć w produkcji ropy wspólnie z krajami OPEC. Producentom zależało na zmniejszeniu podaży w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ropy na świecie, na co wpływ ma epidemia koronawirusa.

Zobacz też: Ceny ropy mocno w dół, co z cenami paliw na stacjach benzynowych?