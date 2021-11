Charytatywny Hip Hop Jam dla Wojtka w Klubie " U Ojca"

Wojtek Rowecki w oczach bliskich

- Mój syn, Wojtek, ma 31 lat. Nie był łatwym dzieckiem, ale dawał dużo radości wszystkim w naszej małej rodzinie – Wojtek, siostra Agata i ja, mama. Zawsze byliśmy blisko siebie, ciesząc się z sukcesów, wspierając w porażce. Wyrósł na świetnego mężczyznę, który wybrał trudny i wymagający zawód – ratownik medyczny. Byłam dumna, a on zaangażowany - opowiada mama Wojciecha Roweckiego

Przez wiele lat pracował w zawodzie w szpitalu, był lubiany i cieszył się z tego co robił. Spotkał wspaniałą dziewczynę, z którą ma syna Filipa. Filip we wrześniu kończy 5 lat. Ciężko pracował podczas pandemii, w punkcie poboru krwi do badań i pobierając testy na Covid. Właściwie pracował bez przerwy, podczas świąt i weekendów. Był lubiany w pracy i ceniony przez pacjentów za profesjonalizm - dodaje