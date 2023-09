"Chcąc uczcić dziesięciolecie, taki cel jest najważniejszy". Nibylandia w Zielonej Górze ma 10 lat

Przedszkola i żłobki w Zielonej Górze. Nibylandia ma 10 lat

– 10 lat to naprawdę kawał czasu. Przyzwyczailiśmy już mieszkańców Zielonej Góry i okolic, że jesteśmy, że mamy swoją markę i że jesteśmy otwarci na rodziców, dzieci i tworzymy i tu fajne miejsce – mówi Mariola Kostrzewska, dyrektor placówek Nibylandia. – A jak się już ma dziesięć lat to warto pomyśleć o czymś więcej, co będzie misją naszych placówek.

Stąd pomysł, aby w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze otworzyć się dla dzieci z pieczy zastępczej.