Prof. Zbigniew Izdebski został koordynatorem ekspertów ds. edukacji zdrowotnej w szkołach

Nowy przedmiot - edukacja zdrowotna w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych

Zespół ekspertów przygotowuje założenia i podstawy programowe

Teraz eksperci mają czas do końca czerwca, by zająć się tematem i przygotować założenia oraz podstawy programowe edukacji zdrowotnej. Pierwsze spotkanie zespołu już się odbyło. Jego koordynatorem został prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski - pedagog, seksuolog, kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Koordynator Wydziału Medycznego UW oraz kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W skład zespołu weszli także: Antonina Kopyt - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, ks. Arkadiusz Nowak - prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zatrudniony także Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w w szczególności zasłużony we wspieraniu i uświadamianiu na temat wirusa HIV, dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej, dr n. med. Aleksandra Lewandowska - konsultant krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk oraz dr hab. prof. AWFiS Anna Szumilewicz, a także dr Monika Staszkiewicz - ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych.