Chcesz, żeby w parkach Zielonej Góry było czysto? W sobotę można dołączyć do sprzątania Parku Braniborskiego

Pewnie każdemu mieszkańcowi Zielonej Góry zależy na tym, aby zielone tereny miasta, były naprawdę zielone. Pierwsze dni wiosny to okazja, aby przyłączać się do akcji sprzątania okolicy. W sobotę, o godz. 10 przy wieży braniborskiej będzie zbiórka chętnych do sprzątania.

– Będziemy sprzątać Park Braninborski, aż do okolic cmentarza. To jest nasza ósma edycja, a zarazem druga na tym terenie. Byliśmy tutaj trzy lata temu. Przez ten czas, las znów został zanieczyszczony. Jesteśmy po to, aby pomóc naturze – podkreśla Radosław Michalczak, założyciel ruchu obywatelskiego Czysta Góra i zaprasza mieszkańców do udziału w akcji.

W sprzątaniu wezmą udział chętne osoby, a wśród nich członkowie koła wolontariackiego z pobliskiej szkoły podstawowej.

Worki dostarczy Zakład Gospodarki Komunalnej, a po akcji odbierze posegregowane odpady. Dla uczestników sprzątania przewidziane są firmowe koszulki.