Co dalej z galerią Pod Topolami? Budynek szpeci centrum Zielonej Góry [ZDJĘCIA]

Warto zauważyć, że to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza budynkiem, którego mieszkańcy skarżą się na okolicę galerii. Ale tylko budynkiem. Miejsce, o poprawę którego walczą mieszkańcy, jest podzielone na parę fragmentów. Teren, w okolicy której znajduje się problematyczna droga, należy do Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w formie wieczystego użytkowania. To nie jest własność ZSM. Ta podpisała trójstronną umowę z miastem i firmą zarządzającą terenem domu handlowego.

- Przecież to powinno być zrobione, to jest centrum miasta – denerwuje się mieszkanka, pani Danuta. – To jest wstyd i hańba, żeby te podwórka tak wyglądały. Nie chcę zostawić tak tej sprawy, będę interweniować u radnych. Dlaczego nikt nie zauważa tego miejsca w Zielonej Górze?

Wiele uwag co do stanu technicznego galerii mają okoliczni mieszkańcy. O podwórkach sąsiadujących z obiektem pisaliśmy latem zeszłego roku. Jak mówią osoby mieszkające przy ul. Bohaterów Westerplatte, od tego czasu nic się nie zmieniło.

Zgodnie z porozumieniem i projektem, miała ona zagospodarować cały teren, łącznie z okolicą. Miał być zorganizowany wjazd do podziemnego parkingu galerii od strony ul. Bohaterów Westerplatte. Inwestor zaczął to już robić. Wycięto krzewy, zlikwidowano pergolę, która miała wspólną ścianę z garażami. Ale prace zostały wstrzymane. I tak już od miesięcy.

W styczniu 2019 roku mężczyzna zapewniał nas, że Galeria Pod Topolami będzie otwarta do końca roku, przejdzie gruntowną rewitalizację, pojawią się nowe sklepy. Z kolei w styczniu br. usłyszeliśmy, że w sprawie modernizacji będzie więcej wiadomo do końca miesiąca. Teraz słyszymy, że do końca lutego…

Właściciel najpierw twierdził, że problemem były zawirowania na rynku budowlanym. Później pojawiły się inne obiektywne przeszkody, ale teraz już widać „światełko w tunelu”. – Z niczego się nie wycofuję. Będę państwa na bieżąco informował o rozwoju sytuacji – zapowiada.

Stanowisko urzędu miasta

Jak do sprawy galerii Pod Topolami podchodzi urząd miasta? – Niestety, ale kontakt z właścicielem jest utrudniony. Otrzymaliśmy sygnały, że może mieć problemy natury finansowej – twierdzi prezydent Janusz Kubicki. – Wysyłaliśmy do niego pisma, na razie nie możemy zrobić nic więcej. To podobny przypadek do Domu Towarowego Centrum czy też Złotego Domu. Chcielibyśmy, aby te miejsca były dobrze utrzymane i atrakcyjne, ale nie jesteśmy w stanie zmusić właściciela do działania. Jako miasto podjęliśmy uchwałę dotyczącą objęcia galerii opłatą rewitalizacyjną, ale musi minąć pewien czas, zanim wejdzie ona w życie – tłumaczy włodarz Zielonej Góry. I jednocześnie zapowiada, że poprosi straż miejską, aby sprawdziła, jak obecnie zabezpieczony jest teren galerii.