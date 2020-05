Co z godzinami dla seniorów w sklepach, które miały im ułatwić robienie zakupów? Czy od 4 maja przestaną obowiązywać?

To drugi etap "odmrażania" niektórych gałęzi gospodarki i życia społecznego .

Jedną ze zmian jest chociażby ponowne otwarcie sklepów galerii handlowych . Funkcjonować one będą jednak z pewnymi ograniczeniami.

W innych sklepach obowiązuje zasada: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w danym na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.

Od marca, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, w sklepach obowiązywały też specjalne godziny dla seniorów. W godz. 10.00-12.00 zakupy mogły robić tylko osoby powyżej 65. roku życia. Rozporządzenie było wprowadzone po to, by ułatwić codzienne życie starszym mieszkańcom. Tak, by mieli oni, jako grupa najbardziej narażona na zarażenie się koronawirusem, mniejszy kontakt z młodszymi osobami.