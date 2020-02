Co z tego, że konstruktor, jak pijany. 37-latek w stanie upojenia alkoholowego jechał stworzonym przez siebie pojazdem

W Karszynie koło Sulechowa policjanci zatrzymali 37-latka, który pijany jechał... samodzielnie skonstruowanym pojazdem! Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a pojazd własnej konstrukcji był niedopuszczony do ruchu po drodze publicznej. Policjanci zauważyli na drodze dziwny pojazd, który nie miał tablic rejestracyjnych. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. – Okazało się, że nie jest to ani ciągnik, ani samochód, a samodzielna konstrukcja 37-latka – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska z zielonogórskiej policji. Na tym nie koniec: mężczyzna wydmuchał blisko 3 promile i nie miał prawa jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za jazdę na podwójnym gazie. Co mu grozi? 2 lata więzienie, zakaz prowadzenia na 15 lat oraz grzywna nie niższa niż 5 tys. zł. WIDEO: Pijany kierowca spowodował wypadek. Zginęły dwie kobiety. Lubuska policja zapowiada walkę z pijanymi kierowcami

Lubuska Policja