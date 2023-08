Jest umowa na utylizację odpadów ze spalonej hali w Zielonej Górze Przylepie

Pożar w Przylepie. Reszta odpadów będzie wywieziona

W przyszłym tygodniu zacznie się realizacja umowy między miastem Zielona Góra, a firmą z Ciepielówka, koło Sławy w sprawie utylizacji odpadów, które pozostały po pożarze hali w Przylepie.

– Zdobyliśmy najlepszych fachowców, którzy byli dostępni w regionie – podkreślił w Radiu Zielona Góra Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. Są też podwykonawcy umowy – firmy, które dysponują doświadczeniem w zakresie wydobywania i wywożenia takich odpadów oraz zakład, który przyjmie odpady nienadające się spalenia.

Pierwsze transporty w ramach umowy rozpoczną się w najbliższych dniach. Umowa zakłada realizację zadania w osiem miesięcy.

43 miliony złotych na zadanie przekazało Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Blisko 12 milionów złotych dokłada miasto Zielona Góra.

Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk wcześniej informował, że natychmiast po zdarzeniu miasto wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na przeprowadzenie likwidacji składowiska w trybie z wolnej ręki.

Wiceprezydent podkreślił, że dzięki deklaracji finansowego wsparcia przez rząd, mogły one zakończyć się w ustawowym terminie do 17 sierpnia.

