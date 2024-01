Pożar w Przylepie. 65 hektarów zostało skażonych – twierdzą biegli prokuratury

Pożar w Przylepie. Substancje niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia

Biegły zakreślił teren 65 hektarów powierzchni objętej skażeniem. Wskazał, że m.in. w dolinie rzeki Gęśnik zdeponowano wśród osadów materiały rakotwórcze, toksyczne oraz niebezpieczne. Są to głównie materiały ropopochodne oraz metale ciężkie.

Ponadto biegły wskazał w swojej opinii, że doszło do zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi. Że w wyniku eksplozji doszło do zanieczyszczenia powietrza, w wyniku czego do atmosfery dostało się bardzo dużo metali ciężkich, a także substancji rakotwórczych oraz niebezpiecznych. I te substancje należy liczyć w tonach. W ocenie biegłego narażanie na inhalacje takich substancji może powodować kumulację ich i doprowadzić do chorób nowotworowych.