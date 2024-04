W Zielonej Górze będzie druga tura wyborów na prezydenta. Czy sztab Janusza Kubickiego mógł nie spodziewać się takiej sytuacji?

- Najważniejsze jest to aby, jak w sporcie otrząsnąć się po ciosie, podnieść się i iść dalej do przodu. Czy czuje się przegranym? Tak przegrałem pierwszą rundę, ale wiem też, że udał nam się zrobić w mieście przez te kilkanaście lat wiele i to już zostanie na zawsze. Zmieniliśmy oblicze miasta z takiego, które z zazdrością patrzyło na Nową Sól. Międzyrzecz czy Gorzów, na miasto dynamicznie się rozwijające - uważa Kubicki.

Na koniec wypowiedzi przeprosił wszystkich, których zawiódł i poprosił o wspólną walkę o końcowe zwycięstwo.

- Zielona Góra to piękne i dumne miasto, zielonogórzanie to wspaniali ludzie, nie raz to udowadniali. Jeszcze raz dziękuje Wam wszystkim za to co było, przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Kocham to miasto i nic i nikt tego nie zmieni - podkreślił.