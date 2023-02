Coraz niższe ceny węgla w Polsce. Gdzie kupimy i ile zapłacimy za tonę węgla w 2023 roku?

- W ciągu kilku tygodni spadły do poziomu podobnego, jaki my oferujemy przez samorządy, czyli do poziomu 2 tys. zł. To pokazuje, że ta interwencja na rynku też przyniosła skutek. Skończyła się pewnego rodzaju spekulacja cenowa (...) wywołana zbyt małą podażą za tonę - mówił w styczniu wiceszef aktywów Karol Rabenda.