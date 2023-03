Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwić nieobecność w szkole? Wyjaśniamy, co na ten temat mówią przepisy. Takie prawa ma uczeń

Prawo do samodzielnego napisania sobie usprawiedliwienia daje jednak Kodeks Cywilny, zgodnie z którym osoba, która ukończyła 18. rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc sama odpowiada za swoje czyny, może podpisywać umowy itd. Może też prosić o usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole, bo – przypomnijmy – ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje nie rodzic, czy uczeń, ale nauczyciel.

– Według S. Dmowskiego zdolność do czynności prawnych to możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem oraz we własnym imieniu. Osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania – wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych – czytamy w komentarzu do Kodeksu Cywilnego*.