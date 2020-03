Czy szkoły i przedszkola zostaną zamknięte? Co z finałami uczniowskich olimpiad? - Pozamykajmy szkoły - pisze nauczyciel

Nauczyciel: dlaczego nie zamykają szkół?

Do naszej redakcji napisał Nauczyciel z Zielonej Góry: - Jest decyzja o zamykaniu imprez powyżej 1000 osób, a co ze szkołami? Tu jest mnóstwo uczniów i rodziców....Czy musi być jak w Lombardii, że będziemy zamykać miasta... My – nauczyciele - nie możemy pytać rodziców, gdzie byli z dziećmi. Bo przecież jest RODO i kuratorium nie pozwala.... A dzieci się chwalą, że były w różnych krajach. Wielu rodziców przyprowadza chore dzieci, a kiedy dzwonimy do nich, że dziecko ma 39 stopni Celsjusza, słyszymy odpowiedź: - A co miałem z nim zrobić, do pracy muszę i jeszcze fochy... Niech w końcu gazeta poruszy ten temat. Tu się zamyka, a tu jakby tematu nie było... albo wszystko, łącznie z kościołami albo nic... Tak Ministerstwo Edukacji Narodowej i państwo dbają o nauczycieli i dzieci???