Zaskakujące odkrycie w Lubuskiem! Ujawnione relikty zmieniają historię Paradyża na dobre. - Nic o tym nie wiedzieliśmy - mówią badacze

Przy klasztorze w Gościkowie Paradyżu prowadzono prace modernizacyjne. Podczas badań okazało się, że w południowej części terenu odkryto fragmenty zabudowań, pochodzących z XIII wieku. Tam musieli przebywać cystersi w początkach funkcjonowania klasztoru. Wcześniej nie było takiej wiedzy...

- Udało nam się odsłonić jakieś zabudowania w części południowej. Nigdy tutaj nie były prowadzone badania, więc to jest coś zupełnie nowego. Jest to zaskakujące, bo do tej pory sądziło się, że początki klasztoru związane są z częścią północną koło kościoła. Natomiast tu mamy odsłonięte relikty jakiegoś starszego, XIII-wiecznego prawdopodobnie skrzydła, gdzie mogli mnisi na początku funkcjonowania klasztoru przebywać - mówi Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy. - Do tej pory ta część klasztoru była uważana za część stricte gospodarczą.

Takie rozwiązania cystersi stosowali też w innych miejscach

Jak dodaje A. Michalak, udało się też odsłonić pozostałości koryta, doprowadzającego wodę do tej części klasztoru. - Pobraliśmy próbki z tego koryta, udało się je bardzo dobrze wydatować na połowę XVI wieku - podkreśla i podsumowuje: - Tak więc te nasze relikty pochodzą generalnie z XIII wieku i badania pewnie będą kontynuowane.

Wojewódzka konserwator zabytków, Barbara Bielinis-Kopeć zauważa, że w związku z tym, iż archeolodzy prowadzili tu badania i natrafili na zabytki archeologiczne, zaproszono do współpracy eksperta od badań architektonicznych, profesora Andrzeja Legendziewicza. - On przebadał to miejsce, odkrył fazy datowane przez niego na wiek XIII. Co wskazuje nam na to, że równolegle z powstaniem założenia klasztornego, tu również była zabudowa - mówi wojewódzka konserwator zabytków. - Takie rozwiązania cystersi stosowali w innych miejscach. Cała wartość tego odkrycia polega na tym, że nie mieliśmy wcześniej o tym wiedzy. Teraz tę wiedzę posiadamy. A jednocześnie dla mnie cenne jest to - z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej – że trzeba uświadamiać wszystkim, iż prowadzenie jakiś działań na obszarze, na którym nic nie widzimy, o którym nic nie wiemy, bo nie ma przekazów historycznych i ikonograficznych, i tak muszą być prowadzone z wielką rozwagą. Bo możemy odkryć bardzo cenne rzeczy, które rzutują na naszą wiedzę o regionie, o konkretnym zabytku.

Co się stanie odkrytymi zabudowaniami?

- Te wszystkie relikty zostaną zachowane w ziemi. Inwestycji nie będzie to zagrażać. Instalacje poprowadzone zostaną w taki sposób, żeby nic nie zostało tutaj zniszczone - tłumaczy Barbarie Bielinis - Kopeć. - Odkrycie zostanie udokumentowane i będzie służyć badaniom w przyszłości. Jeśli ktoś będzie zgłębiał historię i będzie chciał robić rozwarstwienie chronologiczne tych wszystkich zabudowań, będzie mógł już uwzględnić te odkryte relikty, które zostały przebadane, zidentyfikowane i wydatowane.

Ks. dr Dariusz Mazurkiewicz z Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego twierdzi, że to odkrycie pozwala spojrzeć na nowo na historię klasztoru w Gościkowie – Paradyżu i samą historię miejscowości.