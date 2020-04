Czytelnik: prywatne czy nie, to jest centrum miasta i o ten teren powinien ktoś zadbać! Czy ten fragment Zielonej Góry się zmieni?

Od lat w coraz gorszym stanie jest też teren po dawnym budynku Ligi Obrony Kraju przy placu Piłsudskiego. Choć przestrzeń jest ogrodzona, to niektórzy i tak wchodzą tutaj, by spacerować z psami. Z biegiem lat robi się też coraz większy bałagan.

- Trwają prace nad nowym planem - mówi nam jeszcze przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w zielonogórskiej radzie miasta, Marcin Pabierowski. - Przystąpienie do planu to inaczej dyskusja planistyczna. Uważam, że to dobrze, iż my, jako rada, próbujemy częściowo zmieniać to miejsce.