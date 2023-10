Kolejni Lubuszanie dostają takie smsy. Policja przestrzega przed oszustwem

Po zareagowaniu na taką wiadomość, przychodzi kolejna, jest to prośba o przelew na telefon albo BLIK.

– Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze – podobnie jak do wszystkich jednostek Policji w kraju codziennie zgłaszają się osoby, które zostały oszukane lub okradzione w Internecie. Przestępcy wyłudzają ich dane dostępowe do kont bankowych, wyłudzają kody blik, oferują do sprzedaży nieistniejący towar, namawiają na fałszywe inwestycje, itp. – wymienia podinsp. Barska.