Seniorzy w Zielonej Górze wciąż stają się ofiarami przemocy. Kto i jak może pomóc?

- Nasza babcia, kiedy usłyszała, że dzwoni wnuczek, bo miał wypadek, zapytała, o którego chodzi, podając dwa imiona. Oszust wybrał akurat tego wnuka, który nie jeździ samochodem. Zapytała też, czy ten wypadek to w Zielonej Górze, czy we Wrocławiu. Oszust powiedział, że w Zielonej Górze. To już wiedziała, że młodszy wnuk jest we Wrocławiu i nie dała się oszukać, odłożyła słuchawkę. Dobrze się skończyło, ale nie powinna tych imion do wyboru podawać. Teraz już wie - opowiada nasz Czytelnik pan Marcin.

Podinspektor Małgorzata Barska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przyznaje, że nie ma miesiąca w którym nie byłoby zgłoszeń oszustw seniorów. Są na wnuczka, na policjanta, nawet na oszustów w banku, którzy radzą szybko przelać pieniądze na bezpieczne konto.

– To wszystko, to bzdury opowiadane po to, aby wyciągnąć od seniorów ich oszczędności – mówi rzeczniczka zielonogórskiej policji.