Darmowe badania oczu w lubuskich gabinetach. Okazją będzie Światowy Tydzień Jaskry

Zdrowie. „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”

To już siódma edycji akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”. Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Sekcja Jaskry i Polski Związek Niewidomych zapraszają gabinety i kliniki okulistyczne do włączenia się do społecznej akcji badań przesiewowych w kierunku jaskry.