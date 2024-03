Duży sukces grupy tanecznej z województwa lubuskiego. Flesz z Krosna Odrzańskiego wyróżniony podczas ogólnopolskiego konkursu Future Pace

- Wybieramy się m.in. do Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry na duże konkursy taneczne — opowiada S. Szostak. - Możliwe, że w przyszłości spróbujemy swoich sił w Berlinie na prestiżowym turnieju World of Dance. Byliśmy już raz blisko występu, ponieważ wysłaliśmy zgłoszenie i dwie grupy zakwalifikowały się do eliminacji, ale plany pokrzyżowała pandemia. Konkurs był przesuwany i ostatecznie go odwołano. Ale jeszcze pewnie spróbujemy.