Szukanie zajączka i malowanie wielkiego zwierzaka! To już przedświąteczna tradycja w mieście. Ale się działo na deptaku!

Czwartek był ostatnim dniem Jarmarku Wielkanocnego Kraszanka 2024. Na stoiskach rękodzielnicy, wytwórcy regionalnych potraw kusili najlepszymi produktami. Mimo rannego deszczu na deptaku zrobiło się jeszcze bardziej żółto i kolorowo. A to za sprawą przedszkolaków, którzy zjawili się pod ratuszem, bo mieli ważne zadanie do wykonania.

Zabawa była przednia. Każdy szukał zająca

Tradycyjna zabawa w szukanie zajączka to wielka radość dla dzieci. Śmiechu przy tym co roku jest wiele. Bo najmłodsi mieszkańcy niczym najlepsi detektywi potrafią zajrzeć w każdy deptakowy kąt. Podczas spotkania dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Atrakcją dla milusińskich były alpaki. Wszystko to w ramach akcji zorganizowanej przez stowarzyszenie ,,Ludzie dla ludzi” radnej Eleonory Szymkowiak.

Dzięki tej akcji deptakowe gazony zyskały kolorowe ozdoby, pisanki, kurczaki, zające...

Były nagrody, podziękowania i dużo dobrej zabawy.