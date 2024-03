ZOK właśnie skończył 50 lat! Co tam się działo?! Aż trudno uwierzyć. Musisz to zobaczyć!

Zielonogórski Ośrodek Kultury świętował 50-lecie urodzin. Uroczystość odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nie zabrakło wspomnień, filmu, koncertu, podziękowań i odznaczeń dla osób, które sprawiały, że przez pół wieku zielonogórzanie nie mogli narzekać na nudę.

- Uświadomiłam sobie, że w ZOK-u pracują cztery pokolenia. Każde jest inne i ta mieszanka powoduje, że pojawiają się różnorodne pomysły – podkreślała obecna dyrektor ZOK Agata Miedzińska, dodając, że pół wieku to wiele osób, które rozwijały kulturę w mieście. Nie sposób ich podczas tej uroczystości wymienić, ale wszystkim serdecznie dziękuję. Dzięki tym ludziom od lat ZOK się kręci, bo to fantastyczni, pełni pasji i zaangażowania pracownicy.

ZOK nie miał swojej własnej sali

Zielonogórski Ośrodek Kultury powstał 14 marca 1974 roku z połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Poradni Kulturalno-Oświatowej. Tego dnia został nadany status tej instytucji. Przez pół wieku bardzo się ona rozwinęła.

Mirosław Musioł w ZOK-u pracował od 1996 do 2022 roku, ale i na emeryturze się z nim nie rozstał. Prowadzi zajęcia z seniorami.

- Na początku, kiedy przyjmowałem się do pracy ZOK był praktycznie w likwidacji. Gospodarzem obiektu przy Festiwalowej była Szkoła Myślenia Twórczego, myśmy zajmowali tylko dwa małe pomieszczenia – wspomina Mirosław Musioł. - Była koncepcja przeniesienia ZOK-u do śródmieścia, ale potem padła. Została wybudowana nowa scena, ten amfiteatr ożył, powstała sala pod sceną. To zmieniło nasze możliwości. Po raz pierwszy ZOK miał własną salę, bo do tej pory takiej nie mieliśmy. I zawsze nam było pod górkę, bo trzeba było gdzieś tę salę wynająć. W bibliotece, Hali Ludowej czy w innym miejscu. Kiedy przyjmowałem się, byłem jedynym merytorycznym pracownikiem na pół etatu. A teraz to jest potężna instytucja, która ma filialne ośrodki, jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, pałac w Starym Kisielinie…

ZOK i zespoły jazzowe oraz śpiew

- Nie wszyscy wiedzą, że nasza uniwersytecka orkiestra jak powstała, to miała swoje lokum i opiekę w ZOK-u – zauważa prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrygent Big Bandu UZ i dodaje:. - Miałem przyjemność na przełomie lat 70. i 80. pracować w ZOK-u, jak też współdziałać prowadząc swoje pierwsze zespoły jazzowe, w których grali studenci z mojego rocznika, wtedy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po latach wróciliśmy do ZOK-u z naszą orkiestrą, zajęciami z muzyki jazzowej. Z tym miejscem też związane są pierwsze sukcesy orkiestry

Z ZOKiem współpracuje wiele placówek i instytucji. Jedną z nich jest Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego prezes Zofia Banaszak podkreśla, że przez ponad 30 lat współpraca układa się bardzo dobrze, a Agata Miedzińska jest w Radzie Programowej ZUTW. Osobiście pani prezes ZOK kojarzy się z jej mężem Zbigniewem. Bo on mnóstwo czasu, nie tylko śpiewając, spędzał właśnie w tej instytucji. Nie mogło więc i Zbigniewa Banaszaka zabraknąć na jubileuszowej imprezie.

Dzięki ZOK-owi miasto jest kolorowe

- Miasto bez tych osób byłoby czarno-białe, a jest miastem tysiąca barw. Dziękuję wszystkim, za to, co przez lata zrobili. I to często coś z niczego – mówi prezydent Janusz Kubicki. - Kto z nas nie był na Winobraniu, koncertach, wystawach o, jarmarkach, nie brał udziału w konkursach organizowanych przez ZOK? Każdy tu znajdzie coś dla siebie.

Spotkanie było okazją do podziękowań i wręczenia odznaczeń. To m.in. Złote Medale Prezydenta Miasta, otrzymali je: Wiesława Płochowiak, Wanda Rudkowska, Jerzy Markiewicz, Agata Miedzińska, Barbara Krawczyk, Teresa Czarnecka, Mirosław Musioł, Krzysztof Mroziński i Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek.

Uroczystość uświetniły związanych niegdyś z ZOKiem artyści: Patrycja Kosiarkiewicz, Jarosław Wasik i Natalia Iwaniec, a także zespół Studio Atut, prowadzony przez Nataszę Smirnową.

