Dreszczowiec po warszawsku. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali 14 mecz w Energa Basket Lidze

Enea Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa 79:85

Mecz Zastalu z Legią przypominał prawdziwy koszykarski rollercoaster. Już w pierwszej połowie działo się bardzo dużo. Obie drużyny momentami zapominały o obronie koncentrując się na szybkich, często efektownych akcjach. Do tego aż 13 „trójek” obu drużyn w pierwszej połowie (w całym meczu aż 20 rzutów za trzy obu drużyn). Rzadko się to zdarza. Legia prowadziła nieznacznie, ale od stanu 17:13 w 6 min stanęła. Koszykarze Zastalu zaczęli z kolei trafiać jak natchnieni. Jarosław Zyskowski, Andy Mazurczak, Devoe Joseph i Nemanja Nenadić – to po ich skutecznych akcjach zielonogórzanie osiągnęli 10-punktowe prowadzenie. Było 17:27 na tablicy wyników, a po pierwszej kwarcie ludzie trenera Olivera Vidina prowadzili 28:20.

Zastal był bardzo agresywny w obronie, a Legia momentami bezradna. Po punktach Krzysztofa Sulimy zielonogórzanie w 13 min objęli już 15-punktowe prowadzenie (35:20). Nie poszli jednak za ciosem, za to Legia zaczęła trafiać. Stołeczni zagrali ponadto znacznie lepiej w obronie, mozolnie odrabiając straty. Końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Dwie trójki Raymonda Cowelsa sprawiły, że na przerwę Zastal schodził przy zaledwie 2-punktowym prowadzeniu (42:40).

Do połowy trzeciej kwarty Zastal trzymał się blisko Legii. Nastąpił jednak znany z bieżących rozgrywek kryzys. Gospodarze z minuty na minutę grali lepiej, a zastalowcom zwyczajnie brakowało skuteczności z pierwszej połowy. W 16 min po punktach Adama Kempa Legia po raz pierwszy od długiego czasu wyszła na prowadzenie. Zielonogórzanie byli wciąż nieskuteczni i ospali. A Legia? Grała swoje. Po 30 minutach było 59:55. Początek czwartej kwarty znów jednak dla gospodarzy. Po trójkach Grzegorza Kulki i Collinsa warszawianie uciekli już na osiem punktów (65:57). Teraz to Zastal musiał gonić. I zrobił to z powodzeniem! Przebudził się niewidoczny dotąd David Brembley. Po jego punktach Zastal zmniejszył straty do dwóch „oczek” (65:63 w 33 min.). Dwójkę dorzucił Jarosław Zyskowski i mieliśmy remis. Do końca regulaminowego czasu gry trwała wymiana ciosów.