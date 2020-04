Duo Destiny. Jak zwycięzcy 11. edycji Mam Talent radzą sobie w czasie koronawirusa i co planują? Rozmawiamy z Kingą Grześków

Już jest nowy zielonogórski mural koronawirusowy

To już drugi koronawirusowy mural, który powstał w ostatnim czasie w Zielonej Górze. I ten wykonał Łukasz Chwałek (Waek). Tym razem artysta przekonuje, by zielonogórzanie zostali w domu. Zostańcie! My zaprezentujemy Wam najnowsze dzieło na zdjęciach.