Udany wieczór w Bibliotece Norwida. Tematem była powieść kryminalna z elementami horroru

Gościem Czwartku Lubuskiego wydarzenia poświęconego literaturze organizowanego przez Bibliotekę Norwida był pisarz z Zielonej Góry Przemysław Piotrowski. Spotkanie prowadziła prof. dr hab. Marta Ruszczyńska.

– Skąd pomysł na smolarza? Zaintrygował mnie ten zawód – wyjaśnił pisarz, tłumacząc, że jest zaledwie kilku wykonujących ten zawód czynnie. – Wypalanie węgla drzewnego jest to bardzo trudna, wymagająca robota. To są ludzie, którzy spędzają w barakach czasami pół roku, sami ze sobą, czasami pojawi się jakiś turysta jak ja, który zamęczał ich pytaniami – przyznał autor.

Zielonogórzanin opowiedział o swoim zachwycie miejscem, właśnie ze względu na możliwość wykorzystania w literaturze.

– Same Bieszczady to super miejsce, żeby to ograć kryminalnie, bo wyobraźcie sobie zapada zmrok albo jest poranek i doliny są zamglone. Skowyt wilków. Pomruk niedźwiedzia. Trzaskające gałęzie. Szumiący wiatr. Płonące retorty. Zapach bukowego drewna. Z tego wszystkiego można stworzyć niesamowity klimat. Postanowiłem, że wyjadę w te Bieszczady, przejdę się tymi szlakami. I trafiłem na historię Bieszczad – opowiadał pisarz podczas spotkania autorskiego.