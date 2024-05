Dwanaście lat temu zginął Lee Richardson. Żenujące sceny w lubuskich derbach

W dniu śmierci Lee Richardsona w Gorzowie odbywały się lubuskie derby. Mecz pomiędzy Stalą i Falubazem zakończył się skandalem. W pewnym momencie, z uwagi na tragiczne zdarzenie, zielonogórski zespół odmówił jazdy. Sędzia zawodów nie przerwał spotkania, do kilku wyścigów wyjeżdżali wyłącznie gospodarze wygrywając za każdym razem 5:0.

- To, co się stało, to jest wstyd. Straszny wstyd - mówił wtedy Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. - Działacze nie stanęli na wysokości zadania. Tak Stelmetu Falubazu, jak i Stali. Przecież jak słyszę, że wszyscy wiedzieli o śmierci Richardsona już na początku meczu, to o czym mamy rozmawiać? Dla nich pojawił się problem dopiero, gdy o wszystkim dowiedziały się media, a dzięki nim kibice. Ja mogę w imieniu obu klubów jedynie przeprosić całą żużlową Polskę.