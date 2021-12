Dzieci z OSM w Zielonej Górze pomagają zwierzętom ze schroniska. Twoja pomoc też jest potrzebna!

Schronisko czeka na pomoc

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze prowadzi zbiórki.

Za pośrednictwem portalu ratujemy zwierzaki.pl można finansowo wesprzeć czworonogi.

Oprócz tego cały czas potrzebne są dary rzeczowe. Brakuje olejów roślinnych, które dodawane do wody pozwalają jej wolniej zamarzać w psich miskach, karmy suchej i mokrej, koców, poduszek i kołder (byle nie z pierza, bo zwierzaki rozszarpują to, co pachnie innym zwierzęciem), środków czystości i rękawiczek. Najbardziej jednak potrzebny jest pelet do ogrzania pomieszczeń, w których znajdują się najbardziej chore zwierzęta.