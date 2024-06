Dzień Dziecka na sportowo przy Botanicznej 66, to radość, nauka i sport. Dzieci bawiły się świetnie! |ZDJĘCIA

Radość i zabawa dla wszystkich. Świetnie się bawili najmłodsi, jak również dorośli

Na boisku klubu sportowego, gdzie odbywała się impreza, dzieci miały okazję skorzystać między innymi z dmuchańców i malowania twarzy, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. - Dzieci bawiły się świetnie. Oby więcej takich imprez - mówiła pani Magda, która przychodzi na tę imprezę co roku z całą rodziną.

Dzień Dziecka był również okazją do promocji sportu

Na boisku odbywały się pokazy futbolu amerykańskiego, prowadzone przez klub Wataha. - Organizujemy to wydarzenie co roku, aby ludzie mogli zasmakować futbolu, zobaczyć występy cheerleaderskie i skorzystać z różnych atrakcji - mówił Michał Rup, trener główny Watahy i wiceprezes klubu.

Oliwia Michaliszyn, cheerleaderka klubu, dodaje: - Prowadzimy różne zabawy taneczne, które pokazują dzieciom na czym to polega. Zainteresowanie jest duże, wiele dziewczynek chce potem do nas dołączyć.