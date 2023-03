Dzień Kobiet w Zielonej Górze i okolicy. Co się będzie działo specjalnie dla kobiet?

Zielona Góra. Spotkanie z pisarką

Czekoladki od prezydenta i radnych

Prezydent Janusz Kubicki i radni klubu Zielona Razem w środę, ok. godz. 15 na deptaku będą obdarowywać panie słodkościami. Przekąski przygotuje Palmiarnia Zielonogórska.

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Filharmonii Zielonogórskiej

Dzień Kobiet. Spotkanie z pisarkami w Nowej Soli

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli zaprasza na spotkanie z trzema pisarkami, związanymi z regionem. Będą to:

Zofia Mąkosa – emerytowana nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Czytanie książek to jej największa pasja, zawsze też lubiła pisać. Publikowała artykuły w lokalnej prasie. Jest autorką cyklu „Wendyjska Winnica”.

Aldona Reich – polonistka z wykształcenia i zamiłowania, zakochana w czytaniu od zawsze, a w pisaniu – od jakiegoś czasu, ale za to intensywnie. Jest autorką cyklu „Tomasz Radwan”.

Barbara Wysoczańska – absolwentka historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Historyk z pasji i wykształcenia, miłośniczka dobrej literatury, muzyki i kina. Jest autorką książek „Narzeczona nazisty”, „Siła kobiet” i „Świat na nowo”.

Spotkanie odbędzie się w Galerii pod Tekstem 8 marca, o godz. 17.30.