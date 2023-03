Po remoncie odcinka Czerwieńsk - Zbąszynek, który trwał 3 lata, z Zielonej Góry do Poznania pojedziemy dłużej niż przed modernizacją!

Wreszcie! – mówią Lubuszanie na wieść, że od 12 marca skończy się koszmar związany z podróżowaniem komunikacją zastępczą. Na tory wrócą pociągi. Po trzech latach remontu. Ale co z tego, skoro pojedziemy dłużej niż przed modernizacją! Dlaczego?

- Bardzo się ucieszyłam, że wreszcie po trzech latach tej męki znów pojedziemy pociągiem na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek – mówi Jadwiga Gruszka z Zielonej Góry. – Mam rodzinę w Babimoście, często jeżdżę też do Poznania i dla mnie korzystanie z komunikacji zastępczej to była prawdziwa męka. Ale słyszałem, że teraz podróż będzie trwała dłużej niż przed remontem tego 43-kilometrowego odcinka. To jakiś absurd!

12 marca od odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek po trzech latach przerwy znów wrócą pociągi Tomasz Rybarczyk, Leszek Kalinowski - WS

12 marca pociągi wrócą na tory

Mieszkańcy regionu z niecierpliwością czekali na koniec modernizacji odcinka Czerwieńsk – Zbąszynek. Choćby dlatego, że to fragment drogi m.in. do Warszawy czy Gdańska. Podróże do tych miast trwały długo i oznaczały przesiadki w Zbąszynku, Zielonej Górze do autobusów komunikacji zastępczej, taszczenie walizek, czekanie…

Jak teraz będzie wyglądało nasze podróżowanie? O to pytamy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

- Realizacja zasadniczych prac na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk umożliwi wznowienie przejazdu pociągów bez zastępczej komunikacji autobusowej. Wznowienie przejazdów, po zakończeniu odbiorów potwierdzających właściwe wykonanie robót, spodziewane jest obecnie 12 marca (korekta rozkładu jazdy). Dla podróżnych przygotowano m.in. nowe perony w Babimoście i Sulechowie, pociągi pojadą wymienioną nawierzchnią kolejową – mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK S.A. 12 marca od odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek po trzech latach przerwy znów wrócą pociągi Tomasz Rybarczyk, Leszek Kalinowski - WS

Dlaczego teraz pojedziemy wolniej? A co później?

Po wznowieniu przejazdów – z zachowaniem procedur – prowadzone będą roboty wykończeniowe m.in. na obiektach inżynieryjnych (mostach i wiaduktach) oraz przejazdach kolejowo-drogowych.

- Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w obszarze prowadzonych prac konieczne jest tymczasowe ograniczenie prędkości. Na pozostałych odcinkach pociągi pojadą 100 km/h, a po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych pozwoleń 120 km/h, co zapewni sprawniejsze przejazdy i skróci czas podróży – wyjaśnia Radosław Śledziński i dodaje: - Modernizacja odcinka Zbąszynek – Czerwieńsk zwiększy możliwości kolei w województwie lubuskim. Przebudowane perony – m.in. z wiatami, ławkami, jasnym oświetleniem – poprawią dostęp do kolei, także dla osób mających trudności z poruszaniem się. Wymiana nawierzchni na lata zapewni sprawne przejazdy pociągów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym np. w Babimoście i Czerwieńsku umożliwią zwiększenie liczby pociągów na trasie i przygotowanie dogodniejszej oferty przez przewoźników. Przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększą bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest obecnie w II kw. br.

- To dobrze, że po zakończeniu wszystkich prac, pociągi pojadą szybciej – mówi Karolina Hulewicz, która studiuje w Warszawie. – Do tej pory albo męczyłam się z tą komunikacją zastępczą, albo rodzice odwozili mnie do Świebodzina. Teraz sprawdziłam, że będę mieć z Zielonej Góry trzy pociągi do Warszawy, a bilety będą tańsze niż jeździłam ze Świebodzina. I to jest dla mnie dobra wiadomość.

