Dzień otwarty w I LO w Zielonej Górze. Co tam się działo?! Tańce, doświadczenia, pokazy, kawiarenki. Zobaczcie zdjęcia!

Kawiarenki językowe, taniec belgijka i doświadczenia

Odpowiadam za swoją przyszłość

Dodajmy też, że I LO od roku szkolnego 2019/2020 weszło w eksperyment zatwierdzony przez ministra edukacji narodowej pt. „Odpowiadam za swoją przyszłość. Rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I LO w Zielonej Górze” . W klasach I i II ma się zakończyć większość przedmiotów ogólnokształcących, by nauka w klasach III i IV była przygotowaniem do matury i przyszłego studiowania.

W szkole uczniowie pracują też z doradcą zawodowym, który pomaga w wyborze ścieżki edukacji. Wszystkie działania są po to, by młodzież była jak najlepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, ale także by mogła spełniać swoje marzenia.

Dyrekcja, pedagodzy podkreślają, że dla nich najważniejsze jest to, by uczniowie w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie. Stąd np. działalność Szkolnego Centrum Pomocy Psychologicznej.