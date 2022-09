Dzień Ziemniaka. W Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze będzie festyn na powitanie jesieni. Zobacz, co w programie

Festyn w Zielonej Górze. Dzień Ziemniaka

Na wydarzenie do szkoły rada rodziców zaprasza wszystkich chętnych wraz z rodzinami. Będzie to festyn z okazji powitania jesieni - Dzień Ziemniaka. Impreza odbędzie się w sobotę, 24 września, w godzinach 14.00 - 17.00 (z możliwością przedłużenia) przy szkolnej wiacie.

W programie m.in. ognisko przy dźwiękach gitary, różne potrawy z ziemniaków, a także szkolna grochówka, kiermasz domowych ciast, a do tego kawa i herbata.

Dla dzieci będą sportowe i plastyczne atrakcje oraz warsztaty kulinarne, na których będzie można wspólnie przygotować sałatkę ziemniaczaną.

Tym razem rada rodziców przeznaczy zebrane środki na wykończenie szkolnej wiaty drewnianymi barierkami i zakup większej ilości stołów i ławek.

