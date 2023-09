Dziś startuje Winobranie 2023. Centrum Zielonej Góry zmienione nie do poznania

Ostatni szlify przed Winobraniem 2023

Jak w piątek, dzień przed Winobraniem prezentuje się Zielona Góra? Niemal na każdym kroku powiewają kolorowe flagi informujące o wielkim świecie. Centrum nie przypomina leniwego życia, które na co dzień się tu toczy. Jest ogromny ruch, każdy się gdzieś spieszy. Trwają ostatnie szlify przy dekorowaniu i upiększaniu miasta. Domki winiarskie są już przygotowane na wizyty na gości i turystów z niemal całego świata, rozstawiają się stragany. Lunapark także już stoi i czeka na zielone światło do odpalenia - z pewnością każdego wieczora będzie oblegany przez osoby spragnione rozrywki.

Panowanie Bachusa czas zacząć

A co z Jarmarkiem Winobraniowym? Jego również nie może zabraknąć! Dla jednych będzie on zmorą, dla drugich wytchnieniem, centrum wszelkiej rozrywki, miejscem, gdzie poza bibelotami znajdziemy unikalne, choć niekoniecznie regionalne, produkty. Do tego wszystkiego rozmaite koncerty, wycieczki do winnic i dziesiątki wydarzeń plenerowych. Oczywiście, że nie zabraknie barwnego korowodu, który przejdzie przez Zieloną Górę już 16 września. I to wszystko właśnie teraz dzieje się pod czujnym okiem Bachusa, który lada chwila odbierze klucze do bram Winnego Grodu.