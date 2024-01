Taka akcja w Zielonej Górze! Na ścianach Centrum Zdrowia Matki i Dziecka pojawili się superbohaterowie | ZDJĘCIA, WIDEO

Szpital w Zielonej Górze. Odwiedziny w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

– Trochę się odbijaliśmy od ściany, żeby się pobujać od okna do okna, i tak piętro po piętrze – relacjonuje uczestnik akcji w stroju pokemona Pikachu, który na co dzień pracuje przy turbinach wiatrowych i naprawia łopaty wiatraków.

Maciej z Zielonej Góry wyjaśnił, że podczas akcji wszyscy starali się równo zjeżdżać po budynku i zaglądać w okna do dzieci i machać do nich.

– Zjeżdżamy do okien, do dzieciaków i malujemy im uśmiechy – dodaje Sławomir Seńczyszyn, koordynator ogólnopolski akcji „Alpiniści dla WOŚP”.

Kiedy skończyły się zjazdy po obu stronach budynku, alpiniści spotkali się z młodymi pacjentami zielonogórskiego szpitala. Była to okazja do opowiadań o pracy alpinistów przemysłowych i strażaków, co zawsze cieszy się zainteresowaniem dzieci. – Cel to przede wszystkim okazanie serca dla maluchów i dawka dobrej energii dla nich, a dla nas to chwila przyjemności i zabawy – wyjaśnia

Michał z Zielonej Góry, który też ma doświadczenie w pracy alpinisty przemysłowego.