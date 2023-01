Enea Zastal BC Zielona Góra powalczył i postraszył faworyta, ale we Wrocławiu lepszy mistrz Polski

WKS Śląsk Wrocław – Enea Zastal BC Zielona Góra 85:78

Trzymali się dzielnie

- Musimy się skupić i trzymać koncentrację przez czterdzieści minut. Z drużynami z czołówki wytrzymujemy trzy kwarty, ale w końcówkach rywale nam „odjeżdżają” – to słowa jednego z koszykarzy Enei Zastalu BC Szymona Wójcika, którego pytaliśmy przed wyjazdem do Wrocławia o przewidywania dotyczące spotkania. Scenariusz meczu z niepokonanym jak dotąd mistrzem Polski w pewnym sensie przypominał wcześniejsze, przegrane przez Zastal konfrontacje z mocnymi Energa Basket Ligi – Stalą Ostrów i Treflem Sopot. Zastal w stolicy Dolnego Śląska trzymał się bardzo dzielnie przez trzy kwarty. Po 30 minutach było tylko 62:59. Pięciotysięczna publiczność, przekonana o wygranej faworyzowanej ekipy Śląska, miała obawy, jak wyglądać będzie rywalizacja w czwartej kwarcie. W niej to jednak doświadczenie świetnego w drużynie Andrieja Urlepa Jeremiaha Martina i jego kolegów okazało się decydujące. Zastalowi brakowało zespołowości i chyba koszykarskiej jakości.

Cały czas w pogoni za mistrzem

Zastal zaczął wprawdzie mecz źle, bo po 5 minutach przegrywał 4:11, ale po chwili było już tylko 10:11. Koszykarskie „zrywy” zielonogórzan miały zresztą miejsce kilkukrotnie. Pierwsza kwarta zakończyła się nieznacznym prowadzeniem mistrza Polski 23:17, a wynik prawie równo z syreną zakończył celnym rzutem kadrowicz Łukasz Kolenda. Wrocławianie zagrali agresywnie w obronie na początku drugiej „ćwiartki” i na efekty nie trzeba było długo czekać. Po trzypunktowej akcji Amerykanina Justina Bibbsa Śląsk prowadził w 12 minucie już 29:17. Zryw Zastalu był jednak imponujący. Trzypunktowe akcje Alana Hadzibegovića i Bryce’a Alforda sprawiły, że Zastal wrócił do gry. Wreszcie zaczął „siedzieć rzut”, i choć Zastal popełniał błędy, po efektownym wsadzie Przemysława Żołnierewicza w 16 minucie zbliżył się do gospodarzy tylko na punkt (33:32). Walka „kosz za kosz”? Nic z tych rzeczy. Końcówkę ludzie Olivera Vidina przespali, Śląsk znów zyskał kilkunastopunktowa przewagę (46:32). Na przerwę goście schodzili przy dziewięciopunktowej stracie 37:46.

Przespana ostatnia kwarta

Na początku ostatniej, decydującej kwarty, było jeszcze lepiej. Zastal po punktach Kareema Brewtona doprowadził do wyrównania (64:64). Głośne „WKS, WKS” wrocławskiej publiczności dodało jednak skrzydeł gospodarzom, a podcięło je gościom. W kolejnych sześciu minutach Zastal zdobył tylko dwa punkty, a Śląsk aż czternaście. To był najważniejszy moment meczu. Gdy w 37 minucie było 78:66 stało się jasne, że tak mocny i doświadczony zespół, jak Śląsk nie wypuści wygranej z rąk. Ostatecznie Zastal, ambitnie walczący do końca, był w stanie tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Punkty pozostały jednak w stolicy Dolnego Śląska. Plusy? Na pewno niezła skuteczność z dystansu. Dziesięć „trójek” Zastalu na parkiecie najlepszej drużyny w kraju to niezły wynik. Minusy? Przegrana deska i brak konsekwencji w końcówce spotkania.