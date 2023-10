Energia przyszłości. Firmy muszą się dobrze przygotować do zmian

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności zorganizowały w piątek, 27 października, Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 - Energia przyszłości.

Tematem przewodnim Forum były wyzwania zmieniającego się otoczenia biznesowo - regulacyjnego, mającego wpływ na zwiększenie konkurencyjności firm. Wykorzystanie potencjału B+R i innowacji, a także temat szeroko pojętej elektromobilności. Nadchodzące Forum to przestrzeń do spotkania biznesu, nauki, administracji i samorządu w naszym regionie.

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 - Energia przyszłości.

- Dzisiejsze forum to też doskonała okazja do podpisania porozumienia między współorganizatorami wydarzenia: Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej a Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności – mówi Joanna Zielińska, dyrektor biura OPZL w Zielonej Górze. – Chcemy w ramach naszej organizacji utworzyć sekcję określonych firm w ramach elektromobilności, a PIRE jest instytucją, która najlepiej te tematy ogarnia w swoim zakresie. Cieszymy się, że łącząc siły udało się nam zorganizować największe elektromobilne wydarzenie w regonie. Udało nam się zaprosić licznych ekspertów i liderów w tym temacie, a także odbiorców tego forum. To pokazuje, że nasze województwo jest gotowe na te tematy i chce kooperować i nawiązywać współpracę w wymiarze ponadregionalnym. Nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolską Izbą Gospodarczą, Wielkopolskim Związkiem Przedsiębiorców. Oni są również obecni na naszym wydarzeniu. Są przedsiębiorcy, z którymi lubuscy mogą współpracować.

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 - Energia przyszłości odbyło się w hotelu Grape Town w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Firmy muszą być przygotowane do zmian

Krzysztof Burda, prezes zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, podkreśla, że jest to kolejne spotkanie, na którym rozmawia się o energetyce, transformacji energetycznej, a także elektromobilności.

- Są to kluczowe aspekty, które będą w najbliższych latach będą miały bardzo duże znaczenie dla firm, które za chwilę będą musiały raportować redukcję śladu węglowego, które kooperują z firmami z zagranicy – mówi Krzysztof Burda. - Te aspekty – im bliżej roku 2023 czy 2035 czy też 2050 – będą miały coraz większe znaczenie. Takie spotkania jak Forum wywołują dyskusje, by być jak najlepiej przygotowanym do zmian, które są nieuniknione. Każdy tę wiedzę, którą dziś przedstawiamy, wykorzysta w inny sposób, właściwy dla swojej firmy. I o to właśnie chodzi.

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 - Energia przyszłości odbyło się w hotelu Grape Town w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Kilka paneli Forum Gospodarczego

Forum składało się z kilku paneli: Transformacja energetyczna - kierunki rozwoju rynku, wpływ nowych regulacji na gospodarkę; Nowe technologie, innowacje zmieniające biznesową rzeczywistość, sektory gospodarcze przyszłości, wyzwania zmieniającego się rynku pracy; Elektromobilność, czy to dotyczy mojej firmy? Wyzwania, transformacja flot, współczesne trendy; Jak stworzyć warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki w samorządach? - Zielone TSL i logistyka magazynowa, klastry energii, programy wsparcia.

Na zakończenie spotkania zaplanowano uroczysty bankiet w Zajeździe Kultury – Lubuskie specjały. To okazja do skosztowania lubuskich specjałów m.in. serów, wędlin, przetworów, a także promocja dziczyzny i owoców lubuskich lasów. Oprawę muzyczną zapewnił Robert Chyła – Saksofon i aBeS – producent muzyki elektronicznej. Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 - Energia przyszłości odbyło się w hotelu Grape Town w Zielonej Górze Tomasz Daiksler

Strefa Biznesu: Ceny złota pobiją historyczny rekord?