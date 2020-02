Falubaz ćwiczy i integruje się nad morzem [WIDEO]

- Pierwszy raz jestem na sportowym zgrupowaniu nad morzem – mówił Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu Zielona Góra. Cały zespół zielonogórski szykuje się do sezonu na zgrupowaniu w Świnoujściu.

– Kiedyś miałem jechać z Polonią Bydgoszcz - dodaje „Protas". - Planowałem przyjazd na zgrupowanie dzień po wszystkich, bo akurat miałem jeszcze jakieś ważne obowiązki. Tak się jednak złożyło, że było wtedy bardzo zimno, minus dwadzieścia stopni. Moi koledzy rozchorowali się, dlatego nie chciałem ryzykować zdrowiem i ostatecznie nie pojechałem. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy są to góry, czy morze. Jesteśmy w fajnym miejscu, mamy super warunki, a zimę w tej chwili mamy taką, że jazda na nartach pewnie nie należałaby do przyjemności. A tu też mamy co robić. Zajęcia w terenie, na sali, basenie, czy w siłowni mają służyć podtrzymaniu kondycji, bo formę fizyczną budowaliśmy wcześniej. Jeśli ktoś tego nie zrobił przez trzy ostatnie miesiące, to w tydzień na pewno nie da rady. Tu przede wszystkim chodzi o to, byśmy się dobrze zintegrowali przed sezonem.

7.30. Zaprawa na plaży

Bazą zielonogórskich żużlowców jest Hotel Interferie Medical Spa. Na miejscu zawodnicy mają wiele atrakcji, a marsz na plażę zajmuje im ledwie kilka minut. - Nie przyjechaliśmy to wypoczywać tak, jak nasi sąsiedzi mieszkający w tym samym hotelu – powiedział Piotr Żyto, trener Falubazu. - Każdy dzień rozpoczynamy o godzinie 7.30 od sportowej zaprawy na plaży. Tuż przy samym morzu chcemy sobie trochę jodu powdychać. Dłuższe treningi przeprowadzamy w innym miejscu, bo na plaży zbyt mocno wieje wiatr. Upatrzyliśmy sobie fajny park, z wieloma pięknymi ścieżkami do biegania, gdzie zawodnicy wykonują też szereg ćwiczeń sprawnościowych. Mamy urozmaicony plan, bo trenujemy też w hali sportowej, mamy do dyspozycji siłownię, bierzemy też udział w zajęciach aerobiku. W hotelu możemy korzystać również z basenu i sauny. Ośrodek jest bardzo dobry, nie możemy też narzekać na jedzenie. Wybór jest bardzo duży, każdy znajduje coś dla siebie.

Muszą być wszyscy

Szkoleniowiec zielonogórskiej drużyny zwraca też uwagę na cel integracyjny zgrupowania. - Nie wyobrażam sobie, że miałoby kogoś zabraknąć na zgrupowaniu – mówił Piotr Żyto. - Muszą być wszyscy, wspólne treningi, posiłki, rozmowy scalają drużynę. Mamy sporo czasu dla siebie, gramy m.in. w kręgle, mamy w planie zwiedzanie browaru, a na koniec zgrupowania pośmiejemy się ze skeczy kabaretu Jurki. Atrakcji jest naprawdę sporo.

Trzy razy dziennie w ruchu

Żużlowcy i sztab szkoleniowy mają też czas na analizę nowości regulaminowych w rozgrywkach ekstraligi i zaplanowanie pierwszych tygodni sezonu. – Rozmawialiśmy o tych zmianach i przeanalizowaliśmy plany treningowo-sparingowe przed startem ligi – powiedział „Protas”. – Ale najważniejsza jest integracja plus kilka jednostek treningowych, takich trochę na luzie. A po powrocie, jeśli pogoda pozwoli, to chcielibyśmy pod koniec pierwszego tygodnia marca wyjechać na tor.

Czekamy na hasło trenera

Patryk Dudek też przyznał, że jest pierwszy raz na zgrupowaniu nad morzem i również zwrócił uwagę na to, że treningi w Świnoujściu nie służą budowaniu formy. – To jest bardziej podtrzymanie formy – powiedział żużlowiec. - Według rozpiski jesteśmy trzy razy dziennie w ruchu, nie ma obijania się, treningi są bardzo dobrze zorganizowane. Każdej zimy ostro trenuję, daję z siebie z wszystko po to, by później na torze jeździć tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie prowadzi mnie motocykl. Mam nadzieję, że niedługo po obozie będziemy już mogli rozpocząć treningi na torze. Będziemy szukali odpowiednich miejsc, trener da hasło, to ruszymy.