Fatalna trzecia kwarta, nieudana pogoń w czwartej i porażka Zastalu Zielona Góra z GTK Gliwice!

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Tauron GTK Gliwice 94:99

Gliwiczanie świetnie weszli w drugą odsłonę. Po punktach Laksy, Terrego Hendersona i Łukasza Frąckiewicza goście w 12 min prowadzili już 32:21! Niemoc w ataku gospodarzy przerwał kapitan drużyny Paweł Kikowski celnym rzutem za trzy, a sygnał do ataku udanymi ofensywnymi akcjami dał English. Po jego punktach oraz punktach Novaka Musića w 15 minucie Zastal przegrywał tylko 30:34. Wystarczyło jednak kilka błędów, by goście znów wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie (45:35 po trójce Hensersona). Końcówka pierwszej połowy to jednak mocne, ofensywne uderzenie Zastalu. Dwie trójki Jeriaha Horne’a, trzypunktowy rzut Marcina Woronieckiego i „oczko” Musica sprawiły, że do przerwy był remis 45:45.