Gala Plebiscytu Edukacyjnego Gazety Lubuskiej pełna wzruszeń! Zobacz najlepszych nauczycieli i dyrektorów | ZOBACZ ZDJĘCIA

Podziękowaniom uczniom, rodzicom uczniów i współpracownikom nie było końca. Można było usłyszeć, że otrzymane głosy to kredyt zaufania, którego nie można zawieść. Wielu nauczycieli nominowanych było pierwszy raz, tym bardziej byli zaskoczeni uzyskanym wynikiem i zajęciem wysokiego miejsca.

– Moja praca, to przede wszystkim praca inżyniera, a praca dydaktyczna jest niejako efektem ubocznym pracy naukowej – mówił dr inż. Bartosz Michalak, adiunkt w Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Uniwersytecie Zielonogórskim, tłumacząc zaskoczenie nominacją i pierwszym miejscem w kategorii Nauczyciel Akademicki Roku. – Dziękuję za to, że moje podejście do studentów zostało w ten sposób docenione. Staram się zainteresować tym, co robią i tym, co chcą w życiu robić. Staram się też, żeby rozumieli, a nie nauczyli się, bo nauki techniczne wymagają zrozumienia, a nie tylko nauczenia.