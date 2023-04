Gdyby nie ta pierwsza kwarta... Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra przegrali ze Stalą Ostrów Wlkp.

Enea Zastal BC Zielona Góra - BM Stal Ostrów Wlkp. 87:97

Licznie przybyła do hali CRS publiczność uwierzyła jednak w to, że zła karta się odwróci. W czwartej kwarcie Zastal zbliżył się do Stali na odległość tylko ośmiu punktów. W 34 minucie Kareem Brewton trafił za trzy punkty, i Stal prowadziła tylko 83:75. – Wróciliśmy do meczu, nie poddaliśmy się i to cieszy – mówił Vidin. To niestety było wszystko, na co tego dnia stać było zielonogórzan. Ostrowianie błyskawicznie uspokoili grę, i do końca meczu kontrolowali jego przebieg wygrywając zasłużenie. – Nie zagraliśmy najlepszego meczu. Szkoda, bo było tyle osób na meczu i atmosfera była super. Taka jest koszykówka, niektórzy zagrali słabiej. Przykładowo Alen Hadzibegović na dwanaście prób trafił tylko cztery. Sami jesteśmy trochę sobie winni, bo znów nie trafialiśmy też rzutów wolnych. Spudłowaliśmy ich aż dziewięć. Nie będziemy jednak płakać, bo to nic nie da. Trzeba grać dalej – dodał serbski szkoleniowiec. Zastal ponadto zagrał na dość słabej 45-procentowej skuteczności, a obrona pozostawiała wiele do życzenia. Stal rzuciła w zielonogórskiej hali prawie stu punktów.