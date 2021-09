Giełda w Zielonej Górze: tu znajdziesz prawdziwe perełki! Zobaczcie, co wpadło nam w oko w niedzielę 26 września!

Zielonogórska giełda przy ul. Elektronowej, co niedzielę przyciąga tłumy mieszkańców naszego regionu, którzy przejeżdżają tutaj w poszukiwaniu prawdziwych "skarbów". I faktycznie, oprócz warzy, owoców czy też ubrań można tutaj znaleźć prawdziwe zabytkowe "perełki" lub też interesujące gadżety. Stare zegary, zastawy, porcelana, akordeon, meble czy też kryształy - to wszystko możecie dostać na giełdzie w Zielonej Górze! Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie przekonać się, co ciekawego wystawiono na sprzedaż w niedzielę, 26 września! Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie przekonać się, co ciekawego wystawiono na sprzedaż w niedzielę, 11 września! Wideo: Zielona Góra. Gry RPG w Lubuskim Laboratorium Książki GREENBOOK

Maciej Dobrowolski