Giełda w Zielonej Górze znowu przyciągnęła tłumy mieszkańców. Zobacz, co można tu kupić

Zielonogórska giełda przy al. Zjednoczenia jak co niedzielę przyciąga tłumy mieszkańców naszego regionu. W niedzielę, 23 stycznia handlarzom nieco przeszkadzała pogoda. Padający deszcz zmuszał wystawców do zakrywania sprzedawanych przez nich przedmiotów. Mimo wszystko humory wszystkim dopisywały. Za każdym razem na giełdzie można spotkać ludzi, którzy przejeżdżają tutaj w poszukiwaniu prawdziwych "skarbów". Nic dziwnego, w końcu można tu znaleźć praktycznie wszystko. Przejdźcie do galerii i zobaczcie, co można było kupić na giełdzie w Zielonej Górze w niedzielę, 23 stycznia >>> Wideo: Giełda w Zielonej Górze przy ulicy Elektronowej. Co tutaj znajdziesz?

Mariusz Kapała / GL