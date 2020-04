Gmina Świdnica kupuje niezbędny sprzęt, by walczyć z koronawirusem. Już trafiły tutaj maseczki, kombinezony, przyłbice. Kto je dostanie?

Jakie środki ochronne trafiły do gminy Świdnica? Są to m.in.: przyłbice, maseczki, rękawiczki...

Maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawiczki... takie środki ochrony kupiła w ostatnim czasie gmina Świdnica, by walczyć skuteczniej z epidemią koronawirusa. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

W tym tygodniu do urzędu gminy trafiły środki ochrony osobistej, które przyleciały z Chin. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej walczyć z koronawirusem.

O tym transporcie pisaliśmy więcej w artykule: Samolot z Chin ze sprzętem dla lubuskich szpitali już w Polsce. Trafią do nas: kombinezony, maski, gogle, ale i nowoczesne urządzenia - Dołączyliśmy się, dzięki pomocy pana Mariusza Ejsmonta i firmy LUG, do dużej, wielomilionowej dostawy dla Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Zielona Góra - tłumaczą przedstawiciele Urzędu Gminy w Świdnicy.

Jakie środki ochrony trafiły w ostatnim czasie do gminy Świdnica, by walczyć z koronawirusem? Gmina otrzymała 80 zestawów ochronnych. W ich skład wchodzą: kombinezon wewnętrzny,

kombinezon zewnętrzny,

gogle, ochraniacze na buty.

Co jeszcze trafiło w ostatnim czasie do gminy? Gmina Świdnica otrzymała także:

500 szt. maseczek,

100 szt. przyłbic,

4000 szt. rękawic w trzech rozmiarach. Do kogo trafią środki ochronne do skuteczniejszej walki z koronawirusem? Otrzymane środki zostaną przekazane najbardziej potrzebującym służbom i pracownikom gminy, m.in. wszystkim jednostkom OSP na terenie gminy Świdnica, Straży Gminnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych oraz placówek oświatowych. To już kolejna dostawa takich środków do gminy. W sumie gmina Świdnica z własnego budżetu przekazała na ten cel 50 tys. zł.

Łączny koszt dotychczasowych zakupów to kwota około 50 tys. zł. - Kolejne zakupy będą realizowane w miarę potrzeb i na skutek wyczerpywania się zapasów - zapewniają władze gminy.

Seniorzy w gminie Świdnica mogą odebrać darmową maseczkę ochronną Gmina wychodzi jeszcze jedną z inicjatywą, tym razem do seniorów.

Każdy mieszkaniec gminy Świdnica, który ukończył 60 lat, może odebrać maseczkę ochronną w Centrum Seniora w Świdnicy przy ul. Długiej 22 (obok kościoła pw. Św. Marcina). Odbiór możliwy jest w godzinach 9.00-12.00 w dni robocze.

Maseczki dla seniorów pochodzą z zasobów gminy, ale także z darów.

Chcesz szyć maseczki? Skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy Jesteś mieszkaniec gminy i też chciałbyś dołączyć do pomocy, szyjąc maseczki? Weź udział w akcji "Maseczka dla Seniora".

W tej sprawie możesz skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy pod numerem telefonu: 68 3273 230, by uzgodnić szczegóły współpracy. Lokalne jednostki zapewniają materiał niezbędny do uszycia maseczek. KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE