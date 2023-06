Gwiazda Święta Solan. Dawid Kwiatkowski zachwycił swoich fanów w Nowej Soli! To był koncert na dziesięciolecie działalności artystycznej

Święto Solan w Nowej Soli. Dawid Kwiatkowski

Dawid Kwiatkowski przyznał, że jechał do Nowej Soli w ulewie i zastanawiał się nad frekwencją. Ale fanki i fani artysty nie zawiedli. Wielu z nich co najmniej kilkanaście godzin czekali na rozpoczęcie koncertu. Podczas występu zobaczyć można było wiele plakatów z hasłami do wspólnego śpiewania ulubionych utworów.

Na czas oczekiwania na początek koncertu scena zasłonięta była kurtyną z wielką dziesiątką. Dawid Kwiatkowski przyznał, że występuje już dziesięć lat, ale jego zdaniem to dopiero początek, co widzowie przyjęli aplauzem.

Artysta zdradził też, jaka niespodzianka go spotkała, kiedy wszedł do garderoby. Okazało się, że odwiedziła go rodzina. Bliscy spotkają się następnego dnia na ślubie kuzynki. Dlatego, jak wyjaśnił, nie mógł w sobotę grać koncertu.