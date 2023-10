Halloween Day pod Zieloną Górą. Ludzie po zmroku weszli pod ziemię. Na samą myśl włos może jeżyć się na głowie WIDEO ZDJĘCIA

- Bunker Day to wydarzenie, które ułatwia zwiedzanie naszych fortyfikacji. Można przyjść i poczuć historię obiektów Oderstellung – wyjaśnia Paweł Pochocki ze Skansenu Fortyfikacyjnego Czerwieńsk, prezes Stowarzyszenia turystyczno motorowodnego Odra Czerwieńsk. – Można wejść do niektórych obiektów, poczuć klimat, czasem pobawić się superreplikami, a czasem wziąć do ręki oryginalny sprzęt niemiecki z 1945 roku i wiadomo cofnąć się w czasie.