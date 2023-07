Hej uczniowie! Mamy dla was konkurs z ekstranagrodami!

Pierwszą taką zabawą z pewnością są klasy. W klasy można bawić się większą grupą, jak i w pojedynkę. Zasady są proste: wystarczy kredą na chodniku namalować odpowiednie pola, ponumerować je i skakać po nich. Skakać można na jednej nodze, na dwóch i eliminować kolejne pola z gry tak, by było coraz trudniej. Taka zabawa na świeżym powietrzu to naprawdę świetna rozrywka!

Pokażcie, jak dbać o bezpieczeństwo

A teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli do naszego konkursu „Bezpieczne wakacje w mieście i na wsi”, który skierowany jest do uczniów w wieku 7-14 lat (kategorie wiekowe: 7-10 lat i 11-14 lat). Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu w dowolnej formie, który pokazywać będzie, jak dbać o bezpieczeństwo w czasie wakacji. Technika dowolna - liczy się kreatywność!

Gdy plakat będzie gotowy, należy go sfotografować i dołączyć do formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.gazetalubuska.pl a dokładniej to TUTAJ. Zdjęcia mogą mieć maksymalnie 5 MB, na zdjęciu widoczna może być tylko praca konkursowa, a uczestników konkursu zgłaszać mogą tylko ich opiekunowie prawni. Konkurs potrwa do 20 sierpnia.

A teraz najważniejsze, czyli nagrody. O tym kto wygra, zdecyduje kapituła konkursowa. Dla zwycięzców w swoich kategoriach wiekowych mamy bony o wartości 300 zł na zakupy w sklepie Decathlon, dla tych, którzy zajmą II miejsce bony o wartości 200 zł i dla osób zamykających podium, bony o wartości 100 zł.

Regulamin Konkursu

Partnerami naszej akcji są Enea Operator, KOWR oraz Wojewoda Lubuski - dla nas wszystkich temat bezpieczeństwa jest niezwykle istotny i chcemy zachęcać wszystkich do promowanie bezpiecznych zachowań.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe i życzymy powodzenia!