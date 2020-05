Ile dzieci przyjęły sulechowskie przedszkola? Czy otwarte zostały także placówki niepubliczne?

Ilu rodziców zdecydowało się posłać swoje dzieci do placówek oświatowych? Jak informuje nas Tomasz Rybarczyk z urzędu miasta i gminy w Sulechowie - w poniedziałek, 11 maja, w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie – pojawiło się 11 dzieci, w Przedszkole nr 6 "Tęczowa Szóstka" w Sulechowie – 12 dzieci, w Przedszkole nr 7 "Pod Muchomorkiem" w Sulechowie – 20 dzieci. W Dziennym Domu Pobytu Dzieci do lat 6 (żłobek) Stokrotkowo przy ul. Nowej w Sulechowie bawiło się w poniedziałek – 19 dzieci.

Swoją działalność uruchomiło również 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Sulechów.

Również uchyliły swoje drzwi przedszkola niepubliczne w Sulechowie – za wyjątkiem Przedszkola GUCIO.

Otwarcie przedszkoli i żłobków. Decyzję podejmują samorządy

Przypomnijmy, rząd dał możliwość otwierania przedszkoli i żłobków. Decyzję w tej sprawie pozostawił samorządom. Nie wszystkie zdecydowały się na ten krok od razu. Zielona Góra – jak mówią władze – uchyliła drzwi do przedszkoli i żłobków od razu. Od 6 maja. Prezydent Janusz Kubicki podkreślał, że wiele osób go o to prosiło. I choć decyzja nie była łatwa, trzeba było podjąć wyzwanie.