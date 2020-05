Jak dziś prezentuje się dawny zielonogórski browar?

Zielonogórski browar przetrwał wojenną zawieruchę. Został jednak przemianowany na tzw. Browar Zamkowy . Oczywiście w duchu zmian, które zachodziły wtedy w Polsce, został również znacjonalizowany. W czasach PRL-u przeprowadzono dwie gruntowne modernizacje, jedna miała miejsce jeszcze w 1950 roku, druga w 1988. W tym okresie marki piwa, jakie należały do zielonogórskiego browaru to: Lord, Jubilat, Ułan oraz Lubusz.

Zielonogórski browar powstał w latach 1872-1875 pod nazwą Bergschloss Brauerei. W 1883 roku stał się on własnością Karola Ludwika Wilhelma Brandta, których pochodził z rodziny piwowarów z Bremy. Wkrótce zakład został przekształcony w spółkę akcyjną. Kolejna poważna zmiana w zakładach miała miejsce w 1909 roku, kiedy to browar przeszedł poważną modernizację. Pozwoliło to m.in. na zwiększenie produkcji.

Co ciekawe, po upadku systemu komunistycznego, zakład zmienił nazwę nawiązując właśnie do tej ostatniej marki - Browary Zachodnie Lubusz. Niestety, lata 90. nie były zbyt szczęśliwe dla firmy pod względem finansowym. W 1999 rok sąd zmuszony był ogłosić jej upadłość. W kolejnych latach teren fabryczny został wystawiony na sprzedaż, samą halę produkcyjną wyceniono na ok. 6,2 mln zł. Nie znalazła jednak nabywcy. W 2009 roku na terenie browaru doszło do poważnego pożaru, który zdewastował główny budynek. Obecnie w miejscu dawnego zielonogórskiego zakładu produkującego piwo ma swoją siedzibę szereg mniejszych firm oraz hurtowni.